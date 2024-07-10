Челябинец сжег свою дачу ради страховки в 5 млн рублей

Он организовал несчастный случай, вывез из домика вещи и нанял исполнителя

В Челябинске вступил в законную силу приговор в отношении местного жителя, осужденного за мошенничество при получении страховой выплаты. Мужчина инсценировал несчастный случай ради крупной суммы, сообщает прокуратура.

Сообщается, что осужденный застраховал дачный дом в СНТ «Электрометаллург» Сосновского района на сумму около 4,7 миллиона рублей. А затем организовал его поджог, найдя исполнителя за 50 тысяч рублей.

«Предварительно мужчина вывез застрахованное домашнее имущество, благодаря чему получил страховую выплату в полном объеме», — напомнили в прокуратуре.

Приговором Центрального районного суда Челябинска махинатор признан виновным по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В апелляционной жалобе сторона защиты просила приговор отменить, осужденного оправдать. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и приговор суда оставил без изменения.