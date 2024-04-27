В Копейске задержали угонщика машины, который вовлек в преступление собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Заявление поступило от 22-летнего владельца ВАЗ-2105. Он пояснил, что вечером оставил машину за домом, а утром его не обнаружил. Оперативники быстро вышли на подозреваемого местного жителя, который признался, что увидел открытый автомобиль, нашел в салоне документы и решил сдать машину в металлолом, однако не смог завести мотор самостоятельно. Тогда молодой человек позвал на помощь отца, которому соврал, что приобрел этот автомобиль и просто потерял ключи. Родственник помог запустить двигатель», — рассказали в полиции.
Затем мужчины покатались на угнанном авто и оставили его в другом месте.

Транспортное средство возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), он отпущен под подписку о невыезде.