В Копейске задержали угонщика машины, который вовлек в преступление собственного отца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Заявление поступило от 22-летнего владельца ВАЗ-2105. Он пояснил, что вечером оставил машину за домом, а утром его не обнаружил. Оперативники быстро вышли на подозреваемого местного жителя, который признался, что увидел открытый автомобиль, нашел в салоне документы и решил сдать машину в металлолом, однако не смог завести мотор самостоятельно. Тогда молодой человек позвал на помощь отца, которому соврал, что приобрел этот автомобиль и просто потерял ключи. Родственник помог запустить двигатель», — рассказали в полиции.
Затем мужчины покатались на угнанном авто и оставили его в другом месте.
Транспортное средство возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), он отпущен под подписку о невыезде.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! Зеленая передача Наше утро Победители: Время — Ч Южный Урал в историях Происшествия Телефакт. Миасс Весь спорт ГидForSpeed О здоровье Прими меня таким Специальный репортаж Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Дипломатическая миссия О людях СВОи герои В поисках самоцветов Уралым Дикий Урал Как тебе такое, Илон Маск? Обмани Дарвина Свободный лед Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Память народа Политические дебаты Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города Губернатор74.РФ Просто бизнес Новый год вот-вот Согрина против мифов