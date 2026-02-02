Челябинец стал фигурантом уголовного дела после скандала в поликлинике

Мужчине не понравилось, как дежурный врач осмотрел его ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве с угрозой применения насилия в отношении жителя Челябинска, который устроил скандал в поликлинике. Мужчине не понравилось, как дежурный врач осмотрел его ребенка. Он начал нецензурно выражаться и угрожать медику расправой, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Известно, что инцидент произошел в одной из поликлиник Центрального района Челябинска. Врач пытался объяснить мужчине, что осмотрел ребенка и назначил ему необходимое лечение. Однако разъяренный отец малыша не слушал медика и сыпал угрозами в его адрес.

«Следователь выполняет комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.