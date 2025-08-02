Челябинец срубил 24 клена, чтобы обеспечить проезд к садовому участку

На мужчину завели уголовное дело

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские задержали 36‑летнего мужчину, который в одном из СНТ срубил 24 клена. Ущерб составил 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранителям подозреваемый объяснил, что срубил деревья, так как они мешали ему подъезжать к садовому участку.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ). Ему грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.