Челябинец спрятал крупную партию наркотика в нижнем белье

Он задержан

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При себе у него оказалось 100 граммов метадона. Запрещенное вещество он спрятал в нижнем белье, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские изъяли у подозреваемого не только крупную партию наркотика, но и шприц и весы. Задержанный пояснил, что планировал сбыть запрещенное вещество через тайники, расфасовав на дозы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. До избрания меры пресечения он водворен в изолятор временного содержания.