Челябинец, спасший мальчика, получит награду от Следственного комитета

Такое поручение дал Александр Бастрыкин

Мужчина, который спас мальчика в Металлургическом районе, получит награду от Следственного комитета России. Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это случилось 14 апреля на улице Дегтярева. На 11-летнего мальчика напал рецидивист, нанес ножевые ранения и скрылся. Злоумышленника задержала полиция, возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что нападавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ребенку многочисленные удары ножом. Довести «дело» до конца он не смог, потому что рядом появились очевидцы.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание представить мужчину, спасшего ребенка, к ведомственной награде.