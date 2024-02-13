Челябинец скончался после рабочей смены на птицеводческом комплексе

На предприятии проводится внутренняя проверка

Сотрудник «Нагайбакского птицеводческого комплекса» (ООО «НПК») скончался после рабочей смены в убойном цеху. Информацию подтвердили представители предприятия.

«Сотруднику стало плохо, он потерял сознание и упал. Коллеги оказали ему первую помощь, он пришел в себя. Сразу же была вызвана бригада скорой помощи, которая увезла его в медицинское учреждение. Позже нам сообщили, что сотрудник скончался по пути в медучреждение. Со стороны предприятия направлен официальный запрос в медучреждение для подтверждения факта смерти», — сообщил ИА «Первое областное» представитель ООО «НПК».

На предприятии проводится внутренняя проверка. Сотрудник работал на птицеводческом комплексе оператором. Семье будет оказана необходимая помощь.