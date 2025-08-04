Челябинец, сбивший пенсионерку, выплатит ей 130 тысяч

Суд обязал водителя самоката выплатить престарелой женщине моральный вред за перелом

Челябинец, сбивший на самокате 87-летнюю пенсионерку, должен компенсировать ей моральный вред. С таким требованием в суд обратилась прокуратура Центрального района города, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что инцидент произошел в мае 2025 года на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энтузиастов: 23-летний водитель кикшерингового электросамоката сбил 87-летнюю пенсионерку, которая шла навстречу по пешеходному переходу. В результате столкновения пенсионерка получила закрытый перелом локтевого отростка.

По данному факту в ГАИ возбуждено административное дело, проводится расследование.

Прокурор обратился в суд с иском о возмещении морального ущерба. Суд Центрального района иск удовлетворил и взыскал с водителя самоката компенсацию в размере 130 тысяч рублей.

Автор: Яна Копылова