Челябинец сбил двух школьниц на пешеходном переходе в Парковом

Переход был регулируемым, девочки получили травмы

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП в Парковом, в котором пострадали две 13‑летние девочки, сообщает Госавтоинспекция города.

Инцидент произошел накануне вечером в Парковом, в районе дома 16 по улице Скульптора Головницкого. По предварительным данным, 46‑летний водитель Nissan совершил наезд на детей, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате два подростка травмированы.

По факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при проезде пешеходных переходов, образовательных организаций, мест массового скопления детей и в дворовых территориях следует снижать скорость движения. Следует помнить, что пешеходы могут неожиданно выйти на дорогу.