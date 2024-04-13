Челябинец с ружьем ворвался в банк, думая, что он участник операции по задержанию мошенников

Мужчина общался с телефонными аферистами несколько недель

За несколько недель общения с 55-летним жителем челябинска телефонные мошенники не только выманили у мужчины деньги, но и сделали его преступником. Он пошел грабить банк, будучи уверенным, что участвует в операции по поимке аферистов.

Как рассказали в полиции, позвонивший незнакомец начал разговор с того, что заявил: «Вы помогаете задержать мошенников, которые обманывают южноуральцев».

«Мужчину обманывали на протяжении нескольких недель, за это время он успел оформить кредиты в банках и перевести на счета злоумышленников крупную сумму денежных средств. Затем его убедили: чтобы вывести преступников на чистую воду, он должен пойти в банк и потребовать у сотрудников крупную сумму. Находясь все время на связи с преступниками, мужчина так и сделал: вошел в банк и под угрозой предмета, конструктивно схожего с оружием, требовал передачи ему денег», — рассказали в полиции.

Челябинца задержали росгвардейцы.

«Но даже когда мужчина увидел сотрудников в форме, он решил, что это они пришли к нему на помощь и сейчас он будет участником спецоперации», — прокомментировали в главке.

В отношении жертвы мошенников возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).