Челябинец с ножом ограбил жителя Сатки на 150 тысяч рублей

Преступнику может грозить до 10 лет тюрьмы

В Челябинске задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на жителя Сатки и хищении у него 150 тысяч рублей и смартфона. К работе подключились сотрудники управления уголовного розыска областного главка, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое. Сотрудники опросили потерпевшего и смогли составить портрет нападавшего, а также узнать модель его автомобиля.

Подозреваемого задержали в Тракторозаводском районе Челябинска. У него изъяли нож. Полицейские устанавливают все обстоятельства. Злоумышленнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Челябинске женщину ограбили в подъезде собственного дома. Злоумышленник забрал 18 тысяч рублей и телефон.