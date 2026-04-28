Челябинец с арбалетом попытался перебросить наркотики в колонию

Правоохранители предотвратили необычную доставку запрещенных веществ

В Копейске сотрудники ГУФСИН, наркоконтроля, ГАИ и бойцы СОБР «Аркаим» предотвратили попытку доставки наркотиков в исправительную колонию № 1. Злоумышленник планировал перебросить запрещенные вещества через ограждение с помощью арбалета, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники получили информацию о готовящемся преступлении и остановили автомобиль под управлением 49-летнего жителя Челябинска недалеко от режимного учреждения. Установлено, что мужчина ранее уже был судим.

При досмотре машины сотрудники обнаружили арбалет. А при личном обыске у задержанного изъяли стрелу, на конце которой при помощи изоленты был закреплен сверток. Экспертиза показала, что внутри находится наркотическое вещество растительного происхождения массой более 16 граммов.

По версии следствия, мужчина намеревался сбыть наркотик осужденным, перебросив его через забор колонии при помощи арбалета. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.