Челябинец разобрал стоящую во дворе машину и сдал запчасти на металлолом

Стоимость украденных запчастей — 70 тысяч рублей

39-летний челябинец заприметил давно стоящую на одном месте в Тракторозаводском районе «ГАЗель». В один из дней он решил подзаработать — прямо на месте он снял часть деталей и отвез их в пункт приема металлолома, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился владелец автомобиля. Он поделился, что машина не на ходу и давно стоит в одном из дворов. Однако мужчина регулярно ходит и проверяет технику. Во время очередной проверки он увидел, что с «ГАЗели» сняли капот, тент и задний борт кузова. Также злоумышленник вытащил стартер, радиатор и магнитолу с колонками. Всего запчастей и оборудования на 70 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, в какой пункт приема металлолома отвезли все украденное. Нарушений в работе этой организации не было.

Подозреваемого нашли. В полиции завели уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Мужчине мерой пресечения избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Тракторозаводском районе два местных жителя украли все четыре колеса у припаркованного во дворе многоэтажки автомобиля Chery Tiggo. Ущерб оценили не менее чем в 100 тысяч рублей.