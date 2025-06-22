Водитель разбился на иномарке в Металлургическом районе Челябинска

Несчастный случай произошел около двух часов ночи

Около двух часов ночи 22 июня водитель иномарки разбился наулице Аральской в Челябинске, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.



«По предварительным данным, 29-летний мужчина не справился с управлением автомобиля „Субару Импреза“. Машина вылетела с проезжей части, ударилась о стоявшую там „Газель“, после чего отлетела на электроопору и перевернулась», — рассказал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску Олег Жиляев.

От полученных ран водитель скончался на месте.