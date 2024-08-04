Челябинец разбил машину соседа после конфликта

Мужчина стал фигурантом уголовного дела

В полицию с заявлением о порче имущества обратился житель Тракторозаводского района Челябинска. Он сообщил, что кто-то разбил стекла его автомобиля «ВАЗ», припаркованного во дворе на улице Чоппа. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого.

Полицейские тщательно опросили потерпевшего и выяснили, что не так давно он поссорился с соседом. Последнего задержали, им оказался ранее судимый 44-летний мужчина. Он признался, что разбил стекла авто после ссоры в порыве ярости.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы на срок до двух лет.