Челябинец разбил автомобиль своей сожительницы после ссоры

Возбуждено уголовное дело

В полицию обратилась жительница Металлургического района Челябинска с заявлением о порче ее машины марки «Тойота». Женщина сообщила, что на автомобиле много вмятин, а также разбиты стекла. Ущерб она оценила в 245 тысяч рублей. В разговоре с полицейскими потерпевшая сообщила, что к порче авто может быть причастен ее сожитель. Вскоре полицейские этот факт подтвердили, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители разыскали 35-летнего сожителя женщины и доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Там мужчина во всем признался: рассказал, что после ссоры на эмоциях несколько раз ударил машину руками и ногами, нанеся значительные повреждения.

В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ). Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до двух лет.