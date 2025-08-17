Челябинец пытался передать в колонию сотовые телефоны при помощи беспилотника

С начала года сотрудники ГУФСИН изъяли 35 мобильников

С начала августа челябинские сотрудники ГУФСИН пресекли несколько попыток незаконной передачи заключенным сотовых телефонов и наркотиков. Подозреваемые использовали разнообразные способы доставки запрещенных предметов и веществ, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Один из задержанных пытался передать заключенному, находящемуся в исправительной колонии № 2, два сотовых телефона. Для этого мужчина собирался использовать квадрокоптер.

Сотрудники другой колонии при проверке передачи одному из заключенных обнаружили в рассыпном чае гашиш массой 750 граммов.

Всего с начала года пресечена доставка в колонии 1,7 килограмма наркотиков и 35 сотовых телефонов. По всем фактам возбуждены уголовные дела, виновные понесут наказание.