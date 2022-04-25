Челябинец пытался перебросить наркотик на территорию колонии

Сотрудники полиции задержали мужчину

Полицейские задержали жителя Челябинска, который намеревался перебросить наркотик массой 20 граммов на территорию одной из колоний в Челябинской области. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

25-летний ранее судимый челябинец примотал пакетик с марихуаной к картофелине, подошел к одному из исправительных учреждений и хотел перебросить наркотик на территорию колонии. Однако осуществить задуманное ему не удалось: мужчину задержали сотрудники полиции.

«При обыске по месту проживания задержанного полицейские обнаружили еще один такой „снаряд“ с наркотиком, предназначенный для контингента исправительных учреждений. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его возможных подельников»,— сообщили в ведомстве.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С учетом того, что мужчина ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.