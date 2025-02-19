Челябинец проведет 9 лет в колонии за попытку убийства соседа

Осужденный в ходе конфликта схватился за ружье

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 49‑летнему местному жителю, обвиняемому в покушении на убийство соседа. Мужчина проведет в колонии строгого режима 9 лет, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Установлено, что 11 февраля 2024 года на улице Пономарева осужденный поссорился со своим соседом и решил убить его. Сначала мужчина взял пневматический пистолет и три раза выстрелил в сторону оппонента, а затем схватился за охотничье ружье. Однако выстрелить из него он не успел: действия мужчины пресекли.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

«Собранные следователем доказательства суд учел достаточными для вынесения приговора и назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима»,— уточнили в ведомстве.