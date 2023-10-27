Челябинец просит ускорить ход расследования дела о гибели новорожденного сына в больнице

Родители ребенка уже год не могут дождаться экспертизы

В детской больнице № 8 в Челябинске 29 сентября прошлого года через две недели после рождения скончался сын Дмитрия Е. Родители мальчика убеждены в том, что причиной смерти стала врачебная ошибка, однако экспертизу по уголовному делу постоянно откладывают, рассказал отец ребенка Первому областному информагентству.

Ребенку стало плохо через несколько часов после рождения, заподозрили порок сердца и увезли из ОКБ № 3 в больницу № 8 на улице Дружбы. Мальчику переливали плазму, случился отек мозга, и новорожденный впал в кому. По словам Дмитрия, врачи не сообщили об этом ни ему, ни матери.

«В причинах смерти указаны „отек головного мозга и порок сердца“, однако уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“). Экспертизу до сих пор не провели, она была назначена на август 2023 года в Екатеринбурге, но почему-то исследование перенесли на февраль 2024 года», — рассказал Дмитрий.

Челябинец обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Кроме того, и. о. директора ФГКУ „Судебно-экспертный центр СК РФ Российской Федерации“ Александр Соболев обязан доложить о причинах длительного срока производства судебной экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполнение поручений поставлено на контроль центрального аппарата.