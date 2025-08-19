Челябинец прописал у себя в квартире 15 мигрантов

Очередную «резиновую» квартиру челябинские полицейские выявили в Тракторозаводском районе

В Тракторозаводском районе Челябинска полицейские обнаружили «резиновую» квартиру. Владелец жилплощади в доме по улице Белостоцкого зарегистрировал на своих квадратных метрах 15 иностранных граждан, сообщает пресс-служба городского УМВД.

«Установлено, что 43-летний местный житель с начала текущего года осуществил три факта фиктивной регистрации иностранных граждан в своей квартире. При этом гости южноуральской столицы фактически там не проживали, о чем свидетельствуют показания соседей и осмотр квартиры», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Все выявленные иностранные граждане сняты с миграционного учета.