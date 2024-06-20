Челябинец пропал в лесу после ДТП под Саткой

Его автомобиль нашли в кювете

В Челябинской области полиция и волонтеры разыскивают 32-летнего Артема Дергалева, который пропал после ДТП на трассе под Саткой, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Рост 168 сантиметров, волосы темные с сединой, глаза карие, щетина, сзади на шее татуировка в виде иероглифа», — говорится в ориентировке.

Разбитый автомобиль мужчины найден на 1701-м километре трассы М-5 «Урал».

По сведениям очевидцев, мужчина ушел с места ДТП босиком и в белой футболке, которую использовал для перевязывания раны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить по номеру поискового отряда «Лиза Алерт» 8 (800) 700-54-52.