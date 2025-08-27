Челябинец продал квартиру и отправил мошенникам 9 млн рублей, чтобы закрыть фейковый кредит

Началась мошенническая цепочка с запроса СМС‑кода

Челябинец отдал мошенникам 9 миллионов рублей, чтобы «избежать уголовной статьи» и закрыть фейковый кредит. Под влиянием злоумышленников пенсионер даже продал квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Житель Ленинского района рассказал, что началось все с предложения продлить договор на услуги связи. Затем у мужчины попросили СМС-код — якобы для того, чтобы мужчина продолжил пользоваться своим номером. Пенсионер цифры продиктовал, а затем в преступную схему вступили другие незнакомцы, представившиеся горожанину «начальником службы безопасности МФЦ» и «следователем Центробанка». Они убедили пенсионера, что его данные скомпрометированы и их используют для незаконных переводов. Под предлогом «защиты средств» мужчина перевел злоумышленникам 2,9 миллиона рублей.

Но и на этом аферисты не остановились: мужчину убедили, что на него оформлен фиктивный кредит, и заставили продать квартиру, чтобы передать им на «хранение» еще 6,1 миллиона рублей.

В итоге челябинец лишился и денег, и своего жилья.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными: никогда не сообщать коды из SMS и не поддаваться на провокации.