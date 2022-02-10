Челябинец признался в ложных минированиях соцобъектов по всей стране

Его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Ставропольскому краю

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области и Ставропольскому краю совместно с УМВД России по Ставропольскому краю установили и задержали челябинца, который признался в сообщениях о ложных минированиях соцобъектов по регионам России. Молодой человек разослал более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Челябинской области.

По мнению представителей службы, сообщения рассылались из хулиганских побуждений с использованием российских и зарубежных интернет-сегментов.

Всего по разным регионам задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях.

В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела, которые предусматривают в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет и возмещение материального вреда.

Напомним, в январе 2022 года в школах Челябинска и Магнитогорска проходили массовые эвакуации из-за анонимных сообщений о минировании.