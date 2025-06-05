Челябинец привез в туберкулезную больницу для заключенных наркотик в конфетах

«Запрещенку» выявили при досмотре водителя такси, которого он попросил отнести передачу

В туберкулезной больнице для заключенных в Челябинске пресечена попытка передачи наркотиков. «Запрещенку» спрятали в жевательных конфетах, сообщает пресс-служба ГУФСИН по региону.

Сообщается, что хозяин «передачки» прибыл в исправительное учреждение на такси и попросил водителя отнести сверток для одного из осужденных. При его досмотре сотрудники учреждения обнаружили подозрительную начинку в конфетах: внутри сладостей оказались скрыты 15 пакетиков с запрещенным содержимым.

Заметив, что его план раскрыт, злоумышленник попытался скрыться, но был оперативно задержан. При личном досмотре у него изъяли еще пять свертков и три полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это N‑метилэфедрон.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.