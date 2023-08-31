Челябинец предстанет перед судом за похищение младенца

Преступнику грозит до 12 лет тюрьмы

В июне 2023 года ранее судимый житель Челябинска силой забрал у своей знакомой грудного ребенка и увез его к себе домой. Похитителя быстро нашли и задержали, а младенца вернули матери. В настоящее время уголовное дело на киднеппера направлено в суд, сообщили сегодня, 31 августа, в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

Преступление было совершено в Ленинском районе. Будучи в гостях, мужчина покусился на грудничка, которому на тот момент не было и полугода. На общественном транспорте он отвез ребенка в другой район города и там удерживал.

Преступник ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления. О мотивах его действий не сообщается.

За похищение ребенка рецидивисту грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.