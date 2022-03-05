Челябинец предстанет перед судом за планирование расправы над экс‑возлюбленной

Мужчина не хотел, чтобы их совместные дети проживали с матерью

Житель Тракторозаводского района Челябинска пойдет под суд за приготовление к жестокому избиению своей сожительницы. Как сообщили 5 марта в пресс-службе областной прокуратуры, обвинительное заключение в отношении мужчины уже утверждено.

Известно, что в ноябре 2021 года челябинец поссорился со своей бывшей сожительницей из-за того, с кем останутся жить их совместные дети. На почве ревности и личной неприязни мужчина, не желая быть изобличенным в преступлении, позвонил по объявлению в интернете частному детективу и за 50 тысяч рублей попросил его найти соучастников и расправиться с женщиной. Он потребовал, чтобы группа людей подкараулила его сожительницу в подъезде, избила ее с особой жестокостью и вколола инъекцию наркотического вещества.

Исполнитель, не желая принимать участие в совершении преступления, сообщил о произошедшем сотрудникам полиции.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4, 5 статьи 33; частью 1 статьи 30, пунктом „а“ части 3 статьи 111 УК РФ („Организация, подстрекательство и пособничество к приготовлению причинения тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей, по найму, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору“). Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.