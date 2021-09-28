Челябинец предстанет перед судом за нападение на врача

Мужчина ударил медработника по лицу

Прокуратура Ленинского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего челябинца, который напал на врача. Мужчина обвиняется в побоях, совершенных из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в июне текущего года. Ночью в приемное отделение больницы доставили женщину, которой стало плохо после употребления алкогольных напитков. Ее муж, находящийся в приемном отделении, вел себя вызывающе, нецензурно выражался и пытался командовать медперсоналом.

«Дежурным врачом ему было сделано замечание. В ответ на сказанное замечание злоумышленник беспричинно нанес врачу удар в лицо», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, инцидент произошел в городской клинической больнице № 9 Ленинского района Челябинска. По данному факту Следственный комитет начал проверку.