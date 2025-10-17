Челябинец предстанет перед судом за наезд на 9‑летнюю девочку на переходе

Он сбил малышку в Ленинском районе

Челябинец пойдет под суд после того, как сбил девятилетнюю девочку на нерегулируемом переходе. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд, сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 19 июня. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser ехал в сторону улицы Чистопольской и, по словам мужчины, отвлекся на упавший мобильный телефон. В этот момент дорогу переходила девочка. От удара она получила черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга тяжелой степени и множественные переломы.

Представители ребенка подали иск о возмещении морального и материального ущерба на сумму свыше 15,7 миллиона рублей. На две квартиры, два земельных участка и расчетные счета обвиняемого наложен арест.