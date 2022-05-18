Челябинец пойдет под суд за убийство бабушки ради телевизора

Обвиняемый, по версии следствия, напал на женщину с ножом

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело 25-летнего мужчины. Его обвиняют в разбое (статья 162 УК РФ) и убийстве из корыстных побуждений (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на свою бабушку в квартире по улице Агалакова. Мужчина наносил удары потерпевшей металлическим ключом и ножом. После этого внук задушил бабушку трубкой тонометра.

«Смерть 71-летней пенсионерки наступила на месте происшествия. После убийства обвиняемый забрал из квартиры 2,5 тысячи рублей и телевизор стоимостью 3107 рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дело рассмотрит Челябинский областной суд.