Челябинец пойдет под суд за то, что бросал камни в проезжающие автобусы

Предположительно, мужчина стоит на учете в медучреждении

В Тракторозаводском районе Челябинска нашли подозреваемого в порче автобусов на остановках микрорайона Чурилово. 59-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Ранее «Служба организации движения» сообщала, что неизвестный в Чурилово закидывал камнями проезжающие автобусы № 34. Перевозчик насчитал ущерб на сумму более 200 тысяч рублей.

Задержанного сегодня подозреваемого опознали сотрудники автобусного парка. Предположительно, мужчина состоит на учете в медучреждении.

В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Запланировано судебно-психиатрическое исследование.