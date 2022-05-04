Челябинец пойдет под суд за смерть коллеги на стройке

На 19‑летнего парня упала обсадная труба

Прокуратура Калининского района направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу челябинца. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ). Об этом сегодня, 4 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в нарушение правил строительства оставил обсадную трубу, предназначенную для забуривания, в вертикальном положении до начала следующей рабочей смены.

28 января без получения задания от руководства он подготовил буровую установку к работе, не убедился в отсутствии рядом людей и столкнулся с обсадной трубой. После этого конструкция упала на 19-летнего парня. Он погиб на месте происшествия.

Дело рассмотрит Калининский райсуд.

Как ранее сообщал наш сайт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти горнорабочего в шахте «Центральной» в Пласте Челябинской области.