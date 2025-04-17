Челябинец пойдет под суд за попытку сбыта 4 кг «соли»

Мужчина по указке кураторов делал тайники-закладки

53-летний житель Челябинска пойдет под суд за попытку сбыта почти четырех килограммов «соли», сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчина, нашедший подработку через соцсети, действовал по указаниям кураторов, забирая наркотики из Московской области и делая тайники в указанных регионах.

«При задержании у него и в его машине было 3,99 кг наркотиков. Ему предъявлено обвинение по статьям 30, ч. 4 ст. 228.1 и 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере)», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Обвиняемый заключен под стражу, дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.