Челябинец пойдет под суд за попытку продажи немаркированных сигарет на 2,3 млн рублей

Правоохранители изъяли 26,5 тысячи пачек табачной продукции

Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в приобретении в целях сбыта немаркированной табачной продукции. Об этом сегодня, 21 июня, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, обвиняемый в период с октября по декабрь прошлого года купил в интернете немаркированные сигареты и хранил их в арендуемом складе поселка Шершни.

Полицейские изъяли из оборота семь наименований табачной продукции — всего 26,5 тысячи пачек на общую сумму в 2,3 миллиона рублей.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками)», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.