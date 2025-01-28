Челябинец пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность

Лжепредпринимателю удалось заработать 23 млн рублей

В Челябинске будут судить 41-летнего мужчину, решившего незаконно заняться банковской деятельностью. «Предприниматель» воспользовался своими знаниями в финансово-кредитной сфере и открыл несколько организаций, через счета которых обналичивал деньги, имитируя их деятельность. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

С 2021 по 2023 годы мужчина заработал на незаконной деятельности более 23 миллионов рублей. Деньги разных фирм Челябинска и области он обналичивал через счета 27 своих подконтрольных организаций. Сотрудникам ГУ МВД пришлось выезжать в Москву и Санкт-Петербург для допроса более 30 номинальных руководителей юридических лиц. По месту жительства обвиняемого проводили обыски.



Вина челябинца по статьям «незаконная банковская деятельность» и «неправомерный оборот средств платежей» доказана, дело передано в суд.