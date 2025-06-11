Челябинец пойдет под суд за изощренное убийство знакомого

Вместе с соучастником он нанес жертве больше 150 ударов ножом

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении 26‑летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого с особой жестокостью: вместе со знакомым он буквально исполосовал свою жертву ножом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в общежитии по улице Болейко. По данным следствия, все участники разыгравшейся драмы были пьяны.

«Разгорелся конфликт, в ходе которого у обвиняемого возник умысел на убийство 37‑летнего мужчины, причем с причинением особых мучений и страданий. Сначала обвиняемый избил потерпевшего — нанес не менее 20 ударов руками по туловищу и голове, третий собутыльник (дело в отношении него выделено в отдельное производство) добавил несколько ударов от себя. А затем соучастники нанесли жертве не менее 150 ударов ножом в область жизненно важных органов, после чего продолжили избивать», — рассказали в СК.

С целью сокрытия преступления убийцы спрятали тело знакомого под лестничным маршем общежития и скрылись.

Преступление раскрыто в кратчайшие сроки, мужчины задержаны сотрудниками ОП «Калининский» УМВД по городу Челябинску. Ранее судимому инициатору преступления вменяются пункты «д, ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц). Следствием собрана достаточная доказательная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.