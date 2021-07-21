Челябинец пойдет под суд по обвинению в жестоком обращении с собакой

Мужчина выкинул пса из окна

Прокуратура Калининского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего местного жителя. Он пойдет под суд за жестокое обращение с животным. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна 8-го этажа 6-месячного щенка немецкой овчарки. Животное скончалось.

«Мотивом преступления мужчина назвал то, что собака не реагировала на его команды и портила мебель в квартире», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Дело направлено в мировой суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.