Челябинец потребовал расчета, угрожая кадровику оружием

Дебошира задержали бойцы Росгвардии

Необычный способ уволиться выбрал сотрудник одного из предприятий, расположенных в Ленинском районе Челябинска, — мужчина ворвался в отдел по работе с персоналом, вооруженный пневматическим пистолетом, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Сообщается, что вневедомственную охрану вызвала 47-летняя сотрудница предприятия, отвечающая за работу с персоналом. По ее словам, 42-летний мужчина ворвался в кабинет и, требуя немедленного увольнения, приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет, угрожал физической расправой.

Дебошир был задержан. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции «Ленинский», у злоумышленника изъят пневматический пистолет «Сталкер». По факту случившегося ведется разбирательство.