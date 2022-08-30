Челябинец потерял 80 тысяч рублей после обращения в юридическую фирму

Сотрудники компании перестали выходить на связь, а офис оказался закрыт

Житель Челябинска Артемий Шавкунов обратился в юридическую фирму «Городская служба правовой помощи» для оформления документов на банкротство физического лица. Компания выставила мужчине счет в 120 тысяч рублей, 80 из которых он уже успел внести. Однако с весны сотрудники фирмы с неохотой выходили на связь, не сообщали ничего о стадии подготовки документов, а потом и вовсе исчезли. Об этом потерпевший рассказал Первому областному информагентству.

«Я решил подать на банкротство еще до Нового года. От моего имени действовал доверитель. А ему эту фирму порекомендовали знакомые. Доверитель приехал в офис компании в бизнес-центре „Славянский“, заключил договор и сразу внес 10 тысяч рублей. Потом мы заплатили еще 70 тысяч — юристы разбили платеж 120 тысяч рублей на несколько месяцев. Весной мой доверитель попытался узнать, в какой стадии находится мое дело, потому что все нужные справки по требованию компании уже были предоставлены и пора было передавать материалы в суд. Но сотрудники уклонялись от ответов», — рассказал Артемий Шавкунов.

После нескольких попыток неудачных звонков, когда юристы отвечали, что в «Городской службе правовой помощи» они уже не работают, доверитель отправился в офис фирмы на Труда, 64А. Дверь оказалась заперта.

«Я сам подключился к выяснению отношений с этой фирмой буквально пару недель назад. Дозвонился по стационарному номеру, указанному на сайте компании. Мне ответил некий Сергей, который представился директором. Я спросил прямо: „Когда начнется процедура банкротства в суде?“. Сергей ответил, что уточнит информацию и перезвонит через пару часов. Но звонка в этот день от него не поступило. Я набрал еще раз и потребовал либо вернуть деньги, либо предоставить полную информацию о ходе моего дела. Тот же ответ — перезвоню. И уже более недели мне никто не перезванивает, на звонки не отвечает», — продолжил челябинец.

Потерпевший написал пост в группе «Мошенники Челябинска» во «ВКонтакте» с просьбой откликнуться тех, кто также отнес деньги юристам фирмы, а помощи так и не дождался.

«Накануне мне написал один мужчина. Он рассказал, что отдал за услуги компании 40 тысяч рублей, но юристы, как и в моем случае, перестали выходить на связь», — поделился Артемий Шавкунов.

По данным СПАРК, ООО «Городская служба правовой помощи» зарегистрировано в 2020 году, ее директором является Александр Базлин. Мы позвонили по номерам организации, однако по стационарному телефону нам не ответили, мобильный телефон фирмы оказался отключен.

В комментариях к посту челябинца юрист посоветовал при заключении договора обязательно указывать исполнителя в случае ликвидации организации.

«Если услуги были оплачены длительное время назад, то уже должен быть назначен арбитражный управляющий, оплачены его услуги, идти судебные процессы. Если этого нет, то можно говорить о мошенничестве и обращаться в правоохранительные органы», — написал юрист.

Мы опубликуем ответ руководства фирмы или ее бывших работников, как только сможем связаться с ними.