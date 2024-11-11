Челябинец попал в больницу с ожогами, покурив в постели

Мужчина устроил пожар и едва не стал его жертвой

Накануне, 10 ноября, челябинские пожарные выезжали на вызов, поступивший от жильцов пятиэтажки на улице Горького. Они сообщили, что в одной из квартир пожар. Спасатели проникли в горящую квартиру, ликвидировали возгорание и спасли находившегося там мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, хозяин квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения и решил покурить, лежа на диване. В какой-то момент сигарета выпала из его рук, начался пожар. До прибытия спасателей мужчина успел получить ожоги. Сейчас он находится в больнице.

На месте ЧП работали три единицы техники и девять человек.