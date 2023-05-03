Челябинец попал в больницу после стрельбы из травматического пистолета

Подозреваемый задержан

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ) в отношении мужчины, выстрелившего в знакомого из травматического пистолета. Об этом сегодня, 3 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Конфликт между мужчинами разгорелся на улице, в какой-то момент подозреваемый достал оружие и несколько раз выстрелил в потерпевшего.

«Подозреваемый задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили в региональном СУ СКР.