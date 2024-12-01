Челябинец попал в больницу после пожара в гаражном боксе

Мужчина получил ожоги

Сегодня, 1 декабря, в Челябинске в одном из гаражных кооперативов произошел пожар: пламя охватило один из боксов. В результате пострадал находившийся там мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели, прибыв на место ЧП, вызволили пострадавшего из горящего бокса и потушили пламя. По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Мужчину госпитализировали с ожогами.

В минувшую субботу короткое замыкание электрообогревателя стало причиной пожара в частном доме в Златоусте. В результате погибли два человека.