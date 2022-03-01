Челябинец попал под статью о мошенничестве за списание запчастей железнодорожной техники

Украденную транспортерную ленту он продал на ремонтное предприятие в Троицке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника калужского завода по производству путевых машин. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, ущерб от действий подозреваемого превысил 283 тысячи рублей.



По данным пресс-службы ЮУ ЛУМВД на транспорте, на подозреваемого вышли оперативники отдела экономической безопасности транспортной полиции на станции Чебаркуль. По версии следствия, 62-летний челябинец в июле 2021 года фиктивно списал 23 метра транспортерной ленты, необходимой для оборудования конвейерных машин. Подозреваемый приказал подчиненным внести в накладные ложные сведения о списании, а сам продал ленту на одно из предприятий Троицка, занимающееся ремонтом подвижного состава.

На сегодня в отношении ремонтника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ, он находится под подпиской о невыезде.