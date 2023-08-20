Челябинец помыл собаку на автомойке самообслуживания

Животное скулило от боли, но мужчина не обращал внимания

В микрорайоне Парковый в Челябинске мужчина помыл собаку из шланга на бесконтактной автомойке. Рядом с ним стояла женщина и спокойно наблюдала за происходящим. Как сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях, ни на визг собаки, ни на замечания прохожих они не реагировали.

«Вот такие люди живут в Парковом. Собака скулила от страха и боли. На замечания никак не реагировали, а только огрызались. Кто знает этих индивидов, объясните им, что так с животными обращаться не нужно»,— написали авторы поста в паблике «Подслушано Северок | Парковый | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Комментаторы возмутились, почему администратор мойки не сделал клиентам замечание или не ограничил напор воды. Взять комментарий у автомойки на момент публикации не удалось.

Пользователь Светлана Сабирова написала в комментариях к посту, что эти же люди пытались помыть собаку и на автомойке в Ленинском районе, однако администратор им запретила, объяснив, что животное получит травмы. Тогда челябинцы, видимо, решили найти другую мойку, где им никто не помешает.