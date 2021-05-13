Челябинец получил срок за шантаж бывшей возлюбленной

Мужчина угрожал выложить в сеть фотографии знакомой в обнаженном виде

Житель Челябинска осужден на полтора года лишения свободы условно за шантаж бывшей возлюбленной. Он обещал не выкладывать в интернет фотографии знакомой в обнаженном виде, если она заплатит деньги. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что подсудимый в июле 2020 года произвел фотосъемку обнаженной потерпевшей, с которой находился в близких отношениях. Спустя некоторое время направил ей смс-сообщения с требованием о переводе на его банковский счет 10 тысяч рублей. В случае отказа он угрожал разместить фото в интернете», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После отказа потерпевшей снизил требования до 1000 рублей. Деньги мужчина не получил и разметил фотографии в Сети, а также отправил знакомым потерпевшей в соцсетях.

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, мужчина выплатит бывшей возлюбленной компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.