Челябинец получил срок за ограбление павильона микрозаймов

Кроме того, преступник подговорил подростка на два разбойных нападения

Житель Челябинска осужден за разбойное нападение на павильон микрозайма и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе региональной прокуратуры.



По данным прокуратуры, в январе 2021 года подсудимый, скрыв лицо балаклавой, напал на сотрудницу павильона микрозаймов «МКК Семерочка» и, угрожая похожим на пистолет предметом, похитил 6,9 тысячи рублей.

Об удачном разбое 38-летний преступник вскоре рассказал 17-летнему знакомому и предложил тому подзаработать таким же образом. Грабитель даже подарил подростку балаклаву, куртку и имитатор пистолета. Загоревшись идеей, несовершеннолетний даже перевыполнил «подвиг» старшего товарища: в течение февраля 2021 года несовершеннолетний совершил разбойные нападения на торговый павильон «Феникс» на улице Жукова и ООО «МКК Семерочка» на улице Сталеваров.

Подросток за свои преступления получил условный срок. Подговорившему его мужчине за разбой, подстрекательство и пособничество в преступлениях и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетнего (статьи 162 и 150 УК РФ) назначено наказание в 7,5 года в колонии общего режима с ограничением свободы на полтора месяца. Кроме того, он должен будет возместить потерпевшим причиненный ущерб.