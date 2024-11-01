Челябинец получил ожоги, плеснув в костер бензина

Пенсионер просто сжигал мусор на придомовой территории

В Челябинске пенсионер госпитализирован с серьезными ожогами после сжигания мусора.

Как рассказали в пресс-центре регионального главка МЧС, инцидент произошел на улице Морской в Металлургическом районе.

По предварительным данным, 70-летний мужчина жег мусор на придомовой территории, решил, что огня недостаточно, поэтому для ускорения процесса плеснул в костер горючей жидкости. Бензин пропал на одежду, которая воспламенилась мгновенно.

Пенсионера спасли очевидцы: они сбили пламя и вызвали пожарных. Пострадавшего с ожогами руки и ноги увезли в больницу.