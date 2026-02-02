Челябинец получил 17 лет «строгача» за жестокое двойное убийство

Мужчина зарезал молодую пару, потом пытался утопить трупы и в конце концов сжег их. Преступление оставалось нераскрытым более 20 лет

В Челябинске вынесен приговор по громкому делу об убийстве двух человек, совершенном 22 года назад. Местный житель, которому сейчас 54 года, был признан виновным в расправе над знакомыми, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Преступление произошло в июне 2003 года в квартире осужденного. Во время застолья он, будучи в состоянии опьянения, поссорился с 28-летним мужчиной и 25-летней женщиной. В ходе конфликта он заколол мужчину ножом. Осознав, что женщина стала свидетельницей убийства, преступник решил избавиться и от нее.

Чтобы скрыть следы, осужденный с помощью брата и еще одного человека, которых запугал, вывез тела в безлюдное место. Сначала останки сбросили в водоем, а позже фигурант их извлек, сжег и захоронил.

Первоначально следствие рассматривало версию об исчезновении потерпевших, но расследование зашло в тупик.

Раскрыть преступление спустя столько лет удалось благодаря кропотливой работе следователей СКР и оперативников МВД. Ключевую роль сыграли показания брата осужденного, который дал подробные свидетельства о произошедшем. Суд счел собранные доказательства достаточными и вынес обвинительный приговор по статье об убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление. Ему назначено наказание в виде 17 лет колонии строгого режима.