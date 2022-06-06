Челябинец получил 15 лет за ограбление двух путан

Мужчина притворялся клиентом, заманивал девушек и угрозами заставлял их расстаться с украшениями

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 29-летнему горожанину, признанному виновным в грабеже и разбое. Жертвами молодого человека становились девушки легкого поведения, сообщили Первому областному информагентству в прокуратуре Советского района.



По данным стороны гособвинения, мужчина заманивал к себе проституток под видом клиента. С первой потерпевшей он был ранее знаком. Девушка села в машину к грабителю, осужденный ударил ее и отобрал украшения на 16 тысяч рублей. Кроме того, молодой человек угрожал обрить даму налысо, облить зеленкой и рассказать родственникам о неприличном ремесле своей жертвы.

Вторую девушку преступник заманил в квартиру, заставил раздеться и на видеокамеру рассказать об интимной «работе».

Приговор суда составил 15 лет лишения свободы.