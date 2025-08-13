Челябинец получил 14 лет колонии за попытку убить сожительницу и ее сына

Мужчина ударил подростка семь раз в живот и грудь

В Челябинске суд отправил 43-летнего мужчину в колонию строгого режима на 14 лет за покушение на убийство сожительницы и ее сына. Об этом сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Происшествие случилось в начале 2025 года в ходе конфликта между сожителями в одном из домов по улице Марченко. Во время ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения повалил челябинку на диван и начал душить, за мать вступился 14‑летний сын: он ударил нападавшего ножом в поясницу. Мужчина схватил тот же нож и семь раз вонзил его в грудь и живот подростку, а потом ударил в грудь и женщину.

Потерпевшие смогли убежать из квартиры, им вовремя оказали медицинскую помощь. Суд постановил в интересах несовершеннолетнего взыскать в пользу его законного представителя компенсацию 800 тысяч рублей.